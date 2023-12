150 Jahre Kirche im Oberhau Meisterchor beschließt das Jubiläumsjahr „150 Jahre Kirche in Eudenbach“

Los ging es bereits Ende Oktober 2022 mit einem festlichen Gottesdienst. Der Kirchenraum war seitdem in ein kleines Museum verwandelt worden, in dem noch Exponate zu sehen waren, die aus der Zeit stammen, als Eudenbach noch keine eigene Kirche hatte. Tatsächlich mussten die Gläubigen früher an Sonntagen in weitem Fußmarsch nach Oberpleis laufen, um dort an den Gottesdiensten teilnehmen zu können.