Messe WanderArt am 25. Februar in Königswinter Das Siebengebirge profitiert von der gestiegenen Wanderlust

Die persönliche Beratung an den Ständen wird großgeschrieben. Bei der Auswahl der Aussteller legte die Tourismus Siebengebirge GmbH Wert auf Regionalität und Nähe zum Siebengebirge, „um die Vielfalt der Tourismusregionen in unmittelbarer Nähe zu zeigen“. Komplett abgebildet wird auf diese Weise die ganze Region bis hin zum Hunsrück. Ob Ahrtal, der Nationalpark Eifel, die Vulkanregion Laacher See, die Voreifel, das Wiedtal, die Naturregion Sieg, der Westerwald, die Römerwelt am Caput Limitis, Unkel oder Linz – Anbieter aus allen Gebieten sind vertreten.