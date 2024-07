Mutmaßliche Täter flüchtig Mann nach Messerangriff auf A3 bei Bad Honnef lebensgefährlich verletzt

Bei der Einfahrt zum Rastplatz Logebach West in Richtung Frankfurt berichtete ein Lkw-Fahrer, dass er von einem VW Phaeton geschnitten wurde. Das Auto scherte vor ihm ein, fuhr auf den Rastplatz und rammte ein am rechten Rand geparktes Wohnmobil. Das Wohnmobil gehörte einem rumänischen Ehepaar, beide 51 Jahre alt. Neben dem Wohnmobil besaß das Paar auch einen schwarzen 3er BMW. Beide Fahrzeuge standen hintereinander am rechten Rand des Platzes geparkt.