AfD-Spitzenkandidat in Königswinter : Michael Köppinger kandidiert in Königswinter für die AfD

Tritt für die AfD als Spitzenkandidat in Königswinter an: Michael Köppinger, der in der laufenden Legislaturperiode bereits von der Linken zur CDU wechselte. Foto: privat Foto: privat

Königswinter Köppingers Weg führt von der Linken über die CDU zum Spitzenkandidaten der AfD. Seine ehemaligen Fraktionskollegen vermuten finanzielle Interessen hinter dem Wechsel.

Ratsmitglied Michael Köppinger ist Spitzenkandidat der AfD in Königswinter für die Kommunalwahlen am 13. September. Das frühere Ratsmitglied der Linken und der CDU führt die Reserveliste der Partei an. Das bestätigte am Mittwoch Nicolas Klein, der am Dienstagabend die Sitzung des Wahlausschusses leitete.