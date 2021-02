Traditionsgasthaus im Siebengebirge : Milchhäuschen-Pächter muss die Gaststätte räumen

Siebengebirge Um die Zahlung ausstehender Pacht ging es bei einem Rechtsstreit zwischen dem Pächter des Milchhäuschens im Siebengebirge und dem Eigentümer. Am Freitag fiel das Urteil am Bonner Landgericht: Der Gastronom muss das Objekt räumen.

Das Milchhäuschen bekommt wohl einen neuen Pächter: Der Eigentümer hatte den bisherigen Inhaber bereits am 30. März vergangenen Jahres auf Zahlung ausstehender Pacht verklagt und die Räumung des Objekts verlangt. Der Klage gab nun eine Zivilkammer am Bonner Landgericht weitgehend statt.

Der Pächter hatte das Objekt seit dem Jahr 2003 geführt, auch das Bierhaus Machold in der Bonner Altstadt und das Beueler Bahnhöfchen wurden seit vielen Jahren unter seiner Ägide betrieben. Das Bahnhöfchen wird demnächst von Alen Nabaty übernommen, der in Pützchen bereits das Restaurant zum Treppchen führt. GA-Informationen zufolge wird auch für das Bierhaus in der Bonner Altstadt ein neuer Pächter gesucht.