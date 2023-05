Während Ministerkonferenz in Königswinter Umgestürzter Baum blockiert Straße zum Petersberg

Am Mittwochmittag musste die Königswinterer Feuerwehr gegen 12 Uhr ausrücken, weil ein Baum auf die Auffahrtsstraße zum Petersberg gestürzt war und diese komplett blockierte. Laut Feuerwehrsprecher waren zehn Feuerwehrfahrzeuge mit zehn Einsatzkräften von der Feuerwehr vor Ort, um den Baum zu zersägen und die Straße freizuräumen. Das habe rund eine Stunde gedauert. Es komme immer wieder mal vor, dass Bäume an der Auffahrtsstraße umstürzen, so Feuerwehrsprecher Lutz Schumacher.