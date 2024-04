Nach Missbrauch in der Kirche Heimatverein sucht neuen Straßennamen für Pfarrer-Helten-Weg

Im Heimatverein Heisterbacherrott wird zurzeit über einen neuen Namen für den Rektor-Helten-Weg diskutiert. Die Straße soll möglichst zügig umbenannt werden. Das Erzbistum Köln hatte wie berichtet im Februar in einem Aufruf in allen Gottesdiensten der Pfarreiengemeinschaft „Königswinter Am Oelberg“ bekanntgegeben, dass Theodor Helten, der zwischen 1931 und 1937 als Rektor in Königswinter-Heisterbacherrott tätig war, „im Jahr 1939 wegen sexuellem Missbrauch an Minderjährigen verurteilt wurde". Ein schwerwiegender Vorwurf, der jetzt auch Jahrzehnte später Folgen hat. Denn die nach Helten benannte Straße soll zügig umbenannt werden.