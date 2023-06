Drei Tage Jaasseekirmes Mit Beiern und Böllern: Niederdollendorfer feiern Kirmes wie sie früher schon war

Niederdollendorf · Am Fronleichnamswochende ist traditionelle Jaassee-Kirmes in Dollendorf. Wir fragen im Vorfeld, was es mit den Traditionen wie Beiern und Böllern und Altären auf sich hat.

07.06.2023, 16:24 Uhr

Nicht nur die Jüngsten freuen sich auf die Jaasseekirmes in Niederdollemdorf: Dieser junge Fan erstellte sich sogar eine selbst gebastelte „Uniform“ und verfolgte gebannt das Geschehen. Foto: Frank Homann





Von Roswitha Oschmann