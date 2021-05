Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehrsprobleme im Siebengebirge : Mit dem Auto bis zum Gipfel des Drachenfels

Auch am vergangenen Wochenende war der Abschleppdienst am Kloster Heisterbach im Einsatz. Die Situation war indes entspannter als Ende April. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Nach dem Parkchaos am Kloster Heisterbach beobachtet das Ordnungsamt der Stadt Königswinter die Verkehrssituation am Drachenfels mit zunehmender Sorge. Und kündigt weiterhin Kontrollen an.