Ab sofort in Betrieb Mit Verzögerung: Neue Parkautomaten in Königswinter aufgestellt

„Achtung, Achtung: Die Parkautomaten sind wieder da“, schreibt ein Nutzer in eine Königswinterer Facebookgruppe und teilt ein Foto eines der neuen Parkautomaten. „Ab sofort stehen in den vier Parkzonen der Altstadt von Königswinter 32 zeitgemäße Parkautomaten zur Verfügung, die in Eigenregie von der Stadtverwaltung bewirtschaftet werden“, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung. In den vergangenen Tagen sei die Herrichtung und Ausschilderung vorgenommen worden.