Treffen an der Chorruine Heisterbach : Christen feiern „Miteinander in Heisterbach“ unter freiem Himmel

Christen feiern „Miteinander in Heisterbach“ unter freiem Himmel

Treffen an der Chorruine Heisterbach

Einen Gottesdienst unter freiem Himmel haben die Gläubigen bei „Miteinander in Heisterbach“ an der Chorruine gefeiert. Foto: Frank Homann

Heisterbach Auf diesen Gottesdienst freuen sich die Gläubigen in Königswinter schon das ganze Jahr: „Bei „Miteinander in Heisterbach“ können die Gottesdienstbesucher sogar ihr eigenes Picknick mitbringen.

Seit Jahrzehnten ist es Tradition, dass sich die katholischen Pfarrgemeinden der Stadt Königswinter an Christi Himmelfahrt treffen – nicht an einem beliebigen Ort sondern in Heisterbach.