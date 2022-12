Umbau der Paul-Moor-Schule in Oberpleis geht voran : Moderne Beleuchtungstechnik im neuen Bildungszentrum spart jede Menge Energie

Straßenbeleuchtung

Technischer Beigeordneter Theo Krämer erläuterte beim Ortstermin zudem die von der Westenergie AG unterstützten Maßnahmen zur Umrüstung der Straßenbeleuchtungen. So wurden nun auch in den Ortsteilen Thomasberg, Oberscheueren und Niederscheueren die Straßenbeleuchtungen umgerüstet und durch den Einsatz energiesparender LED-Leuchten erneuert. In den vergangenen fünf Jahren seien damit bereits rund 99 Prozent der Straßenbeleuchtungen umgerüstet worden. Heute würden weniger als 30 konventionelle Laternen im Stadtgebiet betrieben. Die Westenergie AG unterstütze die Kommunen bei der Erreichung der Klimaziele. Durch die Förderung der Leuchtköpfe könnten beitragsfähige Anteile reduziert werden und kämen so den Anliegern zugute, so Krämer. zci