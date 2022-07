Falsche Nutzung : Königswinter geht mit QR-Code und Aufklebern gegen Mülleimer-Probleme an

Mit Aufklebern weist die Stadt Königswinter an Orten, wo Mülleimer oft falsch genutzt wurden, jetzt darauf hin, was nicht reingehört. Foto: GA/Lydia Schauff

Königswinter Per QR-Code können Bürger und Besucher in Königswinter jetzt an die Stadt melden, wenn ein Mülleimer vollgestopft oder beschädigt ist.



Von Lydia Schauff

Pappkartons und Zeitungen, volle Hausmülltüten oder ausrangierte Küchengeräte, die einfach obendrauf abgestellt werden: Wer öfter in Königswinter unterwegs ist, wird schon die ein oder andere Müllsünde an den kleinen städtischen Mülleimern, die an Laternen hängen oder neben Bänken stehen, entdeckt haben. Mit neuen Aufklebern auf den Müllbehältern reagiert die Stadt nun darauf und schafft gleichzeitig eine Möglichkeit, Probleme direkt zu melden. Große Aufkleber an der Front weisen in Deutsch, Englisch und Türkisch und illustriert mit Symbolen darauf hin, dass weder privater Hausmüll, noch Pappen und Zeitungen, Sperrmüll oder Elektrogeräte etwas in den öffentlichen Abfallbehältern zu suchen haben.

Mülleimer in Königswinterer Altstadt oft falsch genutzt und vollgetopft

„Es gibt Bereiche, in denen die Problematik stärker vorhanden ist, insbesondere in der Altstadt, aber auch in Bereichen von Niederdollendorf. Im Berggebiet ist die Situation nicht so ausgeprägt“, sagt Stadtsprecher Florian Striewe auf GA-Anfrage. Auch auf ihrer Facebook-Seite wirbt die Stadt bereits für die neue Möglichkeit, Ärgernisse über einen auf den den Deckeln der Mülleimer aufgeklebten QR-Code zu melden. Über das Scannen des Codes gelange man zu einem Online-Formular, in dem man den Ort angeben und das Problem schildern könne, so Striewe. Angebracht seien die Aufkleber vor allem an „besonders häufig falsch genutzten und beschädigten Mülleimern“.

Auch Nutzer haben schon vereinzelt unter dem Post der Stadt kommentiert, was sie vom neuen Angebot und den Aufklebern halten. Während eine Nutzerin die Aktion begrüßt, ist ein anderer überzeugt, dass die Aufkleber wenig Erfolg bringen dürften. „Ich bin mir sicher, da, wo bis jetzt immer Hausmüll abgestellt wurde, ist das nicht aus Unwissenheit passiert. Die interessiert das einfach nicht. Da werden letztlich nur Kameras helfen oder wie in anderen Städten Mülldetektive“, schreibt ein weiterer User.

In Mönchengladbach oder Düsseldorf etwa gibt es diese Mülldetektive, die regelmäßig auf Streife gehen, um Müllsünder zu ertappen oder versuchen zu ermitteln, wo der unerlaubt entsorgte Müll herkommt. In Mönchengladbach übernehmen das Mitarbeiter der Abfallbetriebe, in Düsseldorf solche des Umweltamtes. Wer erwischt wird, dem drohen in Mönchengladbach Geldstrafen ab 100 Euro, bei illegal abgestelltem Sperrmüll ab 600 Euro.