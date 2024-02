Offenbar „kompletter Haushalt aufgelöst“ Müllfrevel im Naturschutzgebiet Siebengebirge

Das, was sie am Freitag inmitten des Naturschutzgebietes Siebengebirge an wildem Müll gefunden haben, hat selbst den leidgeprüften Mitarbeitern des Gutes Wintermühlenhof kurzfristig die Sprache verschlagen. Nicht nur an einer, gleich an zwei Stellen, unweit des Parkplatzes am „Dicken Stein“ und am Parkplatz am Oberweingartenweg, haben Unbekannte große Mengen Müll in den Wald gekippt.