Neuer Sportplatz in Ittenbach : Multifunktionsplatz hat eine lange Geschichte

Ittenbach Nach jahrelanger Planung wurde der Multifunktionsplatz in Ittenbach in drei Monaten Bauzeit fertiggestellt. Die Anlage ist der Ausgleich für den wegfallenden Sportplatz, auf dem Wohnraum für Familien geschaffen wird.

Bürgermeister Lutz Wagner freute sich seinerseits, den „wunderschönen neuen Platz“ am Kirchweg einweihen zu können. Er erinnerte an die lange Vorgeschichte der Anlage, die er als Ratsmitglied mit auf den Weg habe bringen können. Wagner war Mitglied der Redaktionsgruppe, die in den Jahren 2012 bis 2014 ein Sportplatzkonzept für die Stadt Königswinter erarbeitet hatte. Zu den wesentlichen Ergebnissen gehörte der Wegfall des wenig genutzten Ittenbacher Sportplatzes und die Stärkung der Sportanlage am Schulzentrum in Oberpleis, wo die Leichtathletikanlagen inzwischen erneuert wurden und der Aschenplatz in einen Kunstrasenplatz umgewandelt wurde.