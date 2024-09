Marathon-Mann aus Vinxel Multilauforganisator Arne Pöppel bringt Siebengebirgsmarathon an den Start

Am Sonntag ist Arne Pöppel ganz in seinem Element. Dann findet der Löwenburglauf mit Start und Ziel am Lemmerzbad in Königswinter statt, dessen Cheforganisator der 54-Jährige aus Vinxel seit einigen Jahren ist. Laufveranstaltungen sind für Pöppel inzwischen „Business as usual“, wie er sagt. Am Sonntag, 8. Dezember, wird er erstmals auch den Siebengebirgsmarathon ausrichten.