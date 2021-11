Ab dem ersten Advent : Museum in Königswinter zeigt neue Krippenausstellung

Öffnungszeiten

Die Ausstellung „Lasst uns froh und munter sein – Krippen und weihnachtliches Brauchtum aus Schlesien“ im Haus Schlesien, Dollendorfer Straße 412 in Heisterbacherrott, ist von Sonntag, 28. November, bis Mittwoch, 2. Februar 2022, zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. Am 25. und 26. Dezember ist das Museum von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Heiligabend, Silvester und Neujahr ist geschlossen. Der Eintritt ist frei.

Zur Ausstellung werden auch Führungen angeboten, so zum Beispiel zu schlesischen Traditionen und Bräuchen am Donnerstag, 16. Dezember, um 14.30 Uhr. Die Teilnahme kostet drei Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Anmeldungen sind erforderlich per E-Mail an kultur@hausschlesien.de oder unter Telefon 02244/886231.

Alle Veranstaltungen sowie weitere Informationen unter www.haus-schlesien.de