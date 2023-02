50 Jahre Städtische Musikschule Königswinter : Musikschulband und Telekom Big Band eröffnen Konzertreigen zum Jubiläum

Jubiläum

Den Auftakt der Jubiläumsveranstaltungen macht am Samstag, 25. Februar, um 17 Uhr ein Konzert mit der Telekom Big Band und der Musikschulband in der Aula des Schulzentrums Oberpleis. Der Musikschultag findet am Sonntag, 19. März, ab 11 Uhr statt. Für Sonntag, 26. März, 17 Uhr, lädt die Musikschule zu einem Barockkonzert zur Passionszeit in die katholische Kirche Ittenbach ein.

Weitere Musikschulkonzerte, bei denen die Schüler verschiedener Instrumentalklassen musizieren, finden am Montag, 27. März, um 18 Uhr in der Alten Mensa im Schulzentrum Oberpleis, am Mittwoch, 29. März, um 18 Uhr im Forum der Grundschule Stieldorf sowie am Donnerstag, 30. März, um 18 Uhr in der Alten Mensa im Schulzentrum Oberpleis statt. Der Jubiläumsfestakt wird am Sonntag, 18. Juni, um 11 Uhr im Kloster Heisterbach gefeiert. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.

Das zweite Jubiläums-Halbjahr startet am Samstag, 19. August, mit einem Tag der offenen Tür im Kulturzentrum Mosaik in Oberpleis, gefolgt von drei Musikschulkonzerten am Montag, 25. September, und Donnerstag, 28. September, jeweils um 18 Uhr in der Alten Mensa im Schulzentrum Oberpleis sowie am Mittwoch, 27. September, in Forum der Grundschule Stieldorf. Hier wird auch am Samstag, 4. November, der Wettbewerb „Musizierende Jugend“ (Sparte Duo) ausgetragen.

Ein Barockkonzert zur Adventszeit findet am Sonntag, 3. Dezember, in der evangelischen Kirche in der Altstadt statt. Den Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten bilden zwei Ballettveranstaltungen am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember. qg