Beteiligung an Spendenaktion : Musikschule Königswinter gibt Solidaritätskonzert für die Ukraine

Königswinter Die Musikschule Königswinter hat sich mit einem Solidaritätskonzert an einer Spendenaktion für die Ukraine beteiligt. 812 Euro kamen bei dem Auftritt zusammen.

An der Spendenaktion des Landesverbandes der Musikschulen in NRW zugunsten der „Aktion Deutschland Hilft – Nothilfe Ukraine“ hat sich auch die Musikschule Königswinter beteiligt. So wurde das ursprünglich geplante Konzert zur Passionszeit in der evangelischen Christuskirche umgewidmet in ein Benefizkonzert für die Ukraine. „Mit Musik wollen wir ein Zeichen der Solidarität setzen“, sagte Schulleiterin Sophie Berke. „Es ist wirklich erschreckend, was in der Ukraine passiert.“ Das Ensemble hatte sich in der Vorbereitung auf die Veranstaltung insbesondere mit der Musik aus der Barockzeit beschäftigt und entsprechende Werke einstudiert.