100. Geburtstag in Heisterbacherrott Der Musikzug Bergklänge begeistert beim Jubiläumskonzert

Das Jubiläumsjahr, das bereits im Karneval Thema war, hält aber weitere Pfeile im Köcher. Am 12. Mai wird gemeinsam mit Freunden und Unterstützern des Vereins ein „Italienischer Abend“ gefeiert. Und auch am Weiherfest im August wird es eine musikalische Überraschung geben - ein Dankeschön an alle Musikfreunde in Heisterbacherrott. Für den Herbst ist ein abendliches Serenadenkonzert in Vorbereitung. Zum Abschluss des Jubiliäumsjahres lassen es die Bergklänge dann noch einmal richtig krachen - beim Adventsrock mit der Band Zentury XX.