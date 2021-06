Pfarrgemeinde und Biologische Station starten Projekt : Mustergarten für Inklusion entsteht in Oberpleis

Mustergarten für Inklusion entsteht in Oberpleis

Startschuss in Oberpleis (v. l.): Guido Kohlenbach, Markus Hoitz, Barbara Bouillon, Lutz Wagner und Sebastian Schuster im Propsteigarten. Foto: Frank Homann

OBERPLEIS Pflanzen, Pflegen und Ernten: Ein Garten, der allen offensteht, soll der Mustergarten der Inklusion in Oberpleis sein. Die Katholische Pfarrgemeinde Sankt Pankratius und die Biologische Station Rhein-Sieg stellten eine außergewöhnliches Projekt vor.

Die Biologische Station im Rhein-Sieg-Kreis und die Katholische Pfarrgemeinde Sankt Pankratius wollen hier einen Garten schaffen, der allen Bürgern offensteht, und in dem auch alle Hand anlegen dürfen – vom Pflanzen übers Pflegen bis hin zum Ernten.

In diesem Jahr stehen die Planungen zur Gestaltung und einige vorbereitende Maßnahmen im Vordergrund, 2022 soll dann die konkrete Umsetzung erfolgen. Entstehen sollen auf dem 3500 Quadratmeter großen Areal unter anderem ein Bauerngarten mit Gemüsebeeten, ein Bereich mit Spalierobst, „um die Obstvielfalt in der Region zu zeigen“, Kinderbeete und Hochbeete für die Menschen, „die sich vielleicht nicht so gut bücken können“, wie Barbara Bouillon, Biologin der Biologischen Station, erläutert.