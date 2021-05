Landgericht Bonn sieht keine Haftgründe : Nach Schüssen auf Elfjährigen: 32-Jähriger Bockerother muss nicht in Haft

In Bockeroth sind die Menschen nach den drei Schüssen auf einen Elfjährigen in Sorge um ihre Kinder. Foto: Frank Homann

Bockeroth Der 32-Jährige Bockerother der auf einen Elfjährigen geschossen haben soll, muss nicht in Haft. Nach Informationen des General-Anzeigers verhängt das Königswinterer Jugendamt allerdings ein Kontaktverbot für den Stiefvater. Er darf sich seinen Stiefsohn nicht mehr nähern.

Wie Patricia Meyer, Pressesprecherin des Landgerichts Bonn, dem General-Anzeiger auf Anfrage sagte, habe das Gericht in seiner Begründung ausgeführt, dass „keine Haftgründe vorliegen, insbesondere keine Fluchtgefahr“, so Meyer. „Außerdem hat die Kammer ausgeführt, dass sie bezüglich eines vorsätzlich versuchten Tötungsdelikts keinen dringenden Tatverdacht sieht.“ Die Staatsanwaltschaft hatte Ende April Haftbefehl gegen den 32-Jährigen wegen versuchten Mordes durch Unterlassen, gefährlicher Körperverletzung und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlen beantragt. Mit einem Luftgewehr soll er dreimal auf den Stiefsohn geschossen haben. Durch die Schüsse war der Junge so schwer verletzt worden, dass er noch am Abend des Tattages in einer Bonner Klinik notoperiert werden musste. Der Elfjährige, der zu den Geschehnissen nichts sagen kann, hatte zusammen mit anderen Kindern zwischen 14 und 17 Uhr im Bereich der Friedrichshöher Straße und der Florianstraße gespielt.