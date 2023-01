Ausschuss entscheidet : Nächste Stufe für Supermarktpläne Am Kissel?

Auf dem Areal Am Kissel in Königswinter könnte neben einem Lidl auch ein Vollsortimenter entstehen, wenn der Stadtentwicklungsausschuss dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüber steht. Foto: picture alliance / Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Königswinter Bei seiner Vorjahresbilanz hatte Königswinters Bürgermeister Lutz Wagner erklärt, dass es Interessenten gibt, Am Kissel einen Supermarkt zu bauen. Wenn der Stadtentwicklungsausschuss am Mittwoch mitspielt, können die Pläne weiterverfolgt werden.

Bei seiner Jahresbilanz hatte Königswinters Bürgermeister Lutz Wagner (KöWI) erklärt, dass es Interessenten gibt Am Kissel einen Discounter und einen Vollsortimenter zu errichten. Am Mittwoch soll der Stadtentwicklungsausschuss entscheiden, ob die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben an dem Standort erwünscht ist und die Verwaltung das dafür Nötige in die Wege leiten soll oder ob die Idee grundsätzlich abgelehnt wird. Fiona Streve-Mülhens Achenbach, Mitglied der Geschäftsführung der Bergbahnen im Siebengebirge Gmbh und Eigentümerin der infrage kommenden Flächen hinter dem Lokschuppen der einstigen Petersbergbahn, steht der Idee positiv gegenüber: „Wir sind für alles offen und die Altstadt braucht einen Versorger.“ Zudem sei dies nach diversen gescheiterten Versuchen endlich eine Chance, das Gelände zu entwickeln.