Kommentar zur NRW-Inititative Warum der Nationalpark Siebengebirge kaum Chancen auf Erfolg hat

Krischer hat den Ball, trotz aller verbalen Zurückhaltung und der Versicherung, dass es wichtig ist, „dass die Menschen in der Region den Nationalpark wollen“, in das Feld und vor das Tor des Naturparks Siebengebirge gespielt. Und dort liegt er nun. So recht scheint niemand in Königswinter und Bad Honnef diesen Ball aufnehmen, geschweige denn hochhalten und zum Torerfolg verwandeln zu wollen. Zu schmerzhaft ist noch immer der Gedanke an die krachende Niederlage der ersten Nationalpark-Initiative anno 2009.