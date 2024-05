Von Gartenbesuch bis Brillentest in Oberpleis: „Nette Leute sehen, uns umschauen – das ist Grüner Sonntag“

Der Dank von Landrat Sebastian Schuster galt den Ehrenamtlern um Dieter Steinwarz, die diese grüne Oase zum Erblühen gebracht haben und der NRW-Stiftung, die zuletzt noch die Beschilderung sponserte. Lediglich eine Tafel in Blindenschrift fehlt noch. Direkt am Eingang zur grünen Insel bot Erika Nölleke vom Freundeskreis Propsteigarten Pflanzen zum Mitnehmen gegen eine Spende an. Die Stiftungsbotschafter Hans-Günter van Deel waren jedenfalls begeistert von dem Garten. „Toll, was daraus geworden ist.“ Und eine Besucherin meinte: „Ich glaube, ich werde mich melden. Ab und zu Unkraut auf diesem schönen Areal Unkraut zu zupfen, macht bestimmt Freude.“ Auch Katja Joliet aus der Altstadt war begeistert von dem Grün und freute sich nach dem Rundgang auf einen Einkaufsbummel.