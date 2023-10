Neues Angebot Escape-Touren führen durch Königswinter und Unkel

Bei Wanderungen im Weinberg in Oberdollendorf und am Stuxberg in Unkel sollen die Teilnehmer nicht nur die Landschaft und den Wein genießen, sondern die Rätsel lösen. „Gerade für Firmen, Vereine, Familien und Freundschaftsgruppen ist das Angebot ein perfektes Teamevent, um unser Siebengebirge spielerisch kennenzulernen“, heißt es in einer Mitteilung der Tourismus Siebengebirge GmbH. Die Escape-Wanderung in Oberdollendorf steht unter dem Titel „In Vino Veritas – Königswinter“. Aufgabe der Teilnehmer ist es, Professor Sülz auf der Suche nach Forschungsunterlagen zu helfen. Nur so können die Königswinter Weinreben vor der Reblaus gerettet werden. „Ohne seine Notizen droht die gesamte Ernte verloren zu gehen. Euch erwartet ein packendes und lehrreiches Abenteuer zwischen den Reben. Die Zukunft des Weinbaus in Bonn liegt in euren Händen!“, heißt es auf www.we-escape.de weiter.