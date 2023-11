Neubau nach Brand Turnhalle Oberdollendorf wird deutlich teurer

Oberdollendorf · Anfang 2021 hatte es in der Turnhalle in Oberdollendorf gebrannt, seither ist die Halle nicht mehr nutzbar. Die Stadt Königswinter plant einen Neubau. Doch der soll deutlich teurer werden als geplant. Warum das so ist, teilte die Verwaltung jetzt mit.

22.11.2023 , 17:00 Uhr

2021 brach im Heizungsraum der Turnhalle in Oberdollendorf ein Brand aus. Die Halle ist seitdem nicht mehr nutzbar. Foto: Ralf Klodt

Von Hansjürgen Melzer

