Krimi um Posten in Königswinter : Neue Chance für Pinto als Beigeordneter in Königswinter

Stelle bei der Stadt ist wieder vakant : Gewählter Technischer Beigeordneter gibt der Stadt Königswinter einen Korb So hatten sich Politik und Verwaltung in Königswinter das gewiss nicht vorgestellt: Wie der GA erfuhr, hat der im Dezember mit Mehrheit gewählte, neue Technische Beigeordnete Dominik Laufs der Stadt eine Absage erteilt. Die Politik reagiert geschockt - auch aus den Reihen derer, die Laufs gewählt haben. Medien zufolge soll der 36-Jährige Erster Beigeordneter in Kerpen werden.