„Es gab einen Aufstand von unten“ : Neue große Kirchengemeinde im Siebengebirge

Neue Gemeinde

In der Evangelischen Kirche entscheiden die Gemeinden ihre Angelegenheiten selbstständig. Die neue Kirchengemeinde, die von Aegidienberg über Oberpleis und Stieldorf nach Birlinghoven reicht, soll mit zweieinhalb Pfarrstellen an fünf Predigtstätten ausgestattet werden. Künftig gibt es dort nur noch ein Presbyterium und einen Gemeindebrief. In der Gemeinde Heisterbacherrott-Thomasberg verbleiben eine 75-Prozent-Pfarrstelle und ein Presbyterium.