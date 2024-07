Knapp acht Wochen dauerte die Anfertigung Neue Kapellentüre für die Donatuskapelle

Hinweisen möchte der Bürgerverein noch auf die von ihnen organisierten Veranstaltungen dieses Jahr. Am Sonntag, 29. September, findet der alljährliche Gassenflohmarkt statt. Schon seit acht Jahren veranstaltet der Bürgerverein dieses Fest und im letzten Jahr gab es 120 Stände. Beim Gassenflohmarkt bauen die Teilnehmer die Stände direkt vor der Haustür auf, für auswärtige Trödler reserviert der Bürgerverein einige Plätze. Am Samstag vor dem ersten Advent, 30. November, gibt es eine szenische Lesung für die Kinder, bei der eine abenteuerliche Weihnachtsgeschichte zum Besten gegeben wird. Am ersten Advent, 1. Dezember, findet dann das traditionelle Weihnachtsbaumschmücken mit den Kindern statt. Und am vierten Advent, 22. Dezember, findet vor der Donatuskapelle eine Lesung mit katholischer und evangelischer Beteiligung statt. Zusätzlich wird Glühwein ausgeschenkt und es werden Weihnachtslieder gesungen.