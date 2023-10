Premiere am 28. Oktober Welche Kulturgenüsse künftig auf den Drachenfelsgipfel locken

Königswinter · Gastronom Hermann Nolden und seine Frau Christiane Klimt-Nolden möchten wieder Veranstaltungen in der Reihe „Drachenfels Kultur“ präsentieren. Los geht es am Samstag, 28. Oktober, mit einem Ein-Personen-Musical. Was sonst noch alles auf die Besucher wartet.

06.10.2023, 18:00 Uhr

Mit der Reihe „Drachenfels Kultur“ wollen Hermann Nolden und seine Frau Christiane Klimt-Nolden kulinarische wie kulturelle Genüsse auf den Gipfel des berühmten Berges bringen. Foto: Frank Homann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge

