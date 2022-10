Deutsche Post in Gesprächen : Neue Postfiliale für Stieldorf wohl noch in diesem Jahr

Seit Ende Mai ist die Postfiliale in Stieldorf geschlossen. Laut Deutscher Post könnte sich das noch in diesem Jahr ändern, und zwar dauerhaft. Foto: Frank Homann

Stieldorf Seit Ende Mai ist die Postfiliale in Stieldorf geschlossen. Nun bahnt sich eine dauerhafte Lösung für den Standort an.

Nachdem die Eröffnung einer Interimsfiliale der Post an der Oelinghovener Straße 2-4 Mitte August an Personalproblemen gescheitert war, sieht es nun so aus, als würden die Stieldorfer nun demnächst doch wieder eine Postfiliale bekommen. „Wir sind in Gesprächen und optimistisch, dass wir noch in diesem Jahr eine stationäre Postfiliale einrichten können“, heißt es dazu aus der Pressestelle der Deutschen Post in Düsseldorf auf GA-Nachfrage.