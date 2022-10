Am alten Standort : Neue Postfiliale in Stieldorf soll kommende Woche öffnen

Ende Maii wurde die bisherige Post-Filiale in Stieldorf geschlossen. Am selben Standort soll es kommende Woche wieder eine Filiale geben. (Archivbild) Foto: Frank Homann

Königswinter Vor fünf Monaten hatte die einzige Postfiliale vor Ort geschlossen. Kommende Woche soll am alten Standort wieder eine Filiale öffnen.

Kommende Woche sollen die Stieldorfer endlich wieder eine Post vor Ort haben. Laut einer Mitteilung der Deutschen Post soll am 2. November in der Oelinghovener Straße 2-4 eine neue Filiale im zukünftig dort entstehenden Bioladen eröffnen. Die Post-Dienstleistungen können demnach in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr und samstags 9 bis 12 Uhr in Anspruch genommen werden.