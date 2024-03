Neuer Bezirksdienstbeamter in Königswinter Polizist aus Leidenschaft übernimmt den Bezirksdienst in Oberpleis

Als Sarkowsky seine Polizeitätigkeit 1986 begann, blieb er zunächst 20 Jahre im Personenschutz. „Das waren turbulente und gefährliche Zeiten“, erinnerte er sich und nennt die Stichworte Diplomatenschutz und Terrorismus in Bonner Hauptstadtzeiten. In späteren Jahren konnte er in den verschiedenen Einsatzbereichen Erfahrungen sammeln. „Nach einem 30-stündigen Nonstopp-Einsatz in Gorleben in voller Schutzausrüstung habe ich gelernt, was Menschen unter extremen Bedingungen leisten können.“