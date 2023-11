Naturerlebnispfad entsteht Neuer Lebensraum für Insekten, Igel und mehr am Imbusch-Haus

Außerdem ist die Pflanzaktion Teil des Projektes „Gemeinsam grün – Naturparke pflanzen zusammen“ der rheinischen Naturparke. So sind in der vergangenen Woche nicht nur im Naturpark Siebengebirge, sondern auch in den anderen rheinischen Naturparks Pflanzungen erfolgt. „Es soll ein Themenerlebnisweg zur insektenfreundlichen Wiese werden“, sagt Xenia Scherz von der Biologischen Station, die regelmäßig Führungen durch das Siebengebirge macht, dabei am Imbusch-Haus vorbeigeht, und es als Standort für den Naturerlebnispfad ins Spiel gebracht hatte. Der Landschaftsverband Rheinland fördert das Insekten-Projekt am Imbusch-Haus. Neben der insektenfreundlichen Hecke soll auf dem Gelände des Imbusch-Hauses noch mehr entstehen, was für Insekten ein Wohlfühlklima schafft. Dazu gehört eine Wildblumenwiese, ein Insektenhotel, Totholz und eine Trockenmauer, die auch Salamandern Unterschlupf bietet.