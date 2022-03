Naturschutzprojekt in Königswinter-Oberdollendorf : Neuer Lebensraum für Mauereidechse & Co. an den Rheinhängen

Neuer Lebensraum für Mauereidechse & Co. an den Rheinhängen

Oberdollendorf Eigentlich fühlen sich Mauereidechse, Zippammer & Co. von jeder wohl an den Rheinhängen bei Königswinter-Oberdollendorf. Doch die sogenannten Offenlandbiotope sind immer mehr zugewuchert. Ein Naturschutzprojekt soll nun dafür sorgen, bedrohten Arten diesen wichtigenLebensraum zurück zu geben.

Ein neues Refugium für Zippammer, Mauereidechse, Steppengrashüpfer & Co.: Das ist das Ziel eines Biotop-Projektes, das jetzt in Zusammenarbeit des Naturschutzgroßprojektes Chance 7 und der Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis in Oberdollendorf umgesetzt wird. Entstehen soll ein Verbund sogenannter Offenlandbiotope, wie sie an den Rheinhängen bei Oberdollendorf eigentlich typisch, allerdings im Laufe der Jahre zum Nachteil bedrohter Flora und Fauna zunehmend verwildert sind.