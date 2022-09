Umbau der Haltestelle sorgt erneut für Einschränkungen auf der Linie 66 : Neuer Mittelbahnsteig an der Clemens-August-Straße in Königswinter wird eingesetzt

Voraussichtlich bis Ende kommender Woche dauern die Arbeiten für den neuen Mittelbahnsteig in Höhe der Clemens-August-Straße. Ende Dezember soll die Haltestelle komplett ferig sein. Foto: GA/Lydia Schauff

Siebengebirge Bis kommende Woche laufen die Arbeiten für den neuen Mittelbahnsteig in Königswinter. Zwischen Oberdollendorf und der Endhaltestelle in Bad Honnef fahren in dieser Zeit Busse statt Bahnen.

In Königswinter sind am Dienstagvormittag Betonteile durch die Luft „geflogen“. Eine Handvoll Schaulustige verfolgte, wie ein Kran die Teile nach und nach für den neuen barrierefreien Bahnsteig der Stadtbahnhaltestelle an der Clemens-August-Straße aneinander setzt. Voraussichtlich noch bis Donnerstag, 29. September,werden die Arbeiten dauern. In dieser Zeit verkehrt die Linie 66 nur noch zwischen Siegburg und Oberdollendorf. Zwischen Oberdollendorf und der Endhaltestelle Bad Honnef Stadtbahn fahren Ersatzbusse.

Immer wieder hatte es in der Vergangenheit Beschwerden gegeben über Einschränkungen durch die Bauarbeiten gegeben. Denn: Als zeitweise zwischen Rhöndorf und Bad Honnef ein Pendelzug eingerichtet wurde, von dem aus die Fahrgäste in die reguläre Linie 66 umsteigen mussten, war das mit Wartezeiten vor dem Haltepunkt verbunden, bei sommerlicher Hitze in der unklimatisierten Bahn. Auch war der Bahnübergang Am Steinchen mehrere Wochen gesperrt, weil dort neue Weichen und Technik installiert wurden.

Betonteile werden mit dem Kran eingehoben

Ausgestattet wird der neue 90 Zentimeter hohe Mittelbahnsteig, der über eine Rampe erreichbar sein wird, mit Beleuchtungsmasten, Sitzgelegenheiten, Vitrinen mit Fahrplaninformationen und einem Fahrkartenautomaten. Eine Überdachung aus einer Stahl-Glaskonstruktion bietet Schutz bei Regen. 6,8 Millionen Euro sind für das Projekt in Königswinter veranschlagt. „Es ist keine leichte Baustelle“, hatte SWB-Sprecherin Veronika John bereits im Vorfeld wissen lassen.

Die Modernisierung und der Umbau der Bahnhaltestelle geht auf eine jahrzehntelange Diskussion zurück. Bereits 1983 wurde zwischen der Stadt und den elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises (SSB) vereinbart, dass die Haltestellen von Longenburg bis zur Stadtgrenze nach Bad Honnef zu Hochbahnsteigen umgerüstet werden. Das Vorhaben wurde an den Haltepunkten Longenburg, Königswinter-Fähre und Königswinter-Denkmal bis 2007 umgesetzt.

Haltestellen werden barrierefrei ausgebaut

2014 fiel die Entscheidung in der Königswinterer Politik, den Haltepunkt an der Clemens-August-Straße als Mittelbahnsteig auszubauen. Auch die Lage des Haltepunkts in unmittelbarer Nähe zum denkmalgeschützten jüdischen Friedhof und der Rheinpromenade mit ihren Fußgänger- und Radwegen grenzte die Gestaltungsmöglichkeiten ein.