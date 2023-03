Neues Kultur- und Bildungszentrum : Die neuen Nutzer fühlen sich im Oberpleiser „Mosaik“ pudelwohl

Königswinter Nach zweijähriger Sanierung wird das neue Kultur- und Bildungszentrum „Mosaik“ in Oberpleis offiziell eröffnet. Das Angebot für Bürger ist umfangreich. Der Umbau kostete etliche Millionen Euro.

Pünktlich zur Rede von Bürgermeister Lutz Wagner anlässlich der Eröffnung des neuen Kultur- und Bildungszentrums „Mosaik“ in Oberpleis ertönte der landesweite Probealarm. Von Alarmstimmung konnte an diesem Tag jedoch keine Rede sein. Stattdessen herrschte vor allem bei den neuen Bewohnern nach der zweijährigen Sanierung allgemeine Zufriedenheit. In dem Gebäude sind die Volkshochschule, die Musikschule, die Kita Rappelkiste und die Fraktionen des Stadtrates untergebracht. Auch eine Gymnastikhalle gibt es hier.

„Wir können jetzt endlich auch in Oberpleis Vormittagskurse anbieten und fühlen uns hier sehr wohl“, nannte Andreas Meese, Leiter der Volkshochschule Siebengebirge, nur einen der vielen Vorteile der neuen Einrichtung. Bisher fanden die Kurse im Schulzentrum statt, das aber an den Vormittagen von den Schülern belegt ist. Seit dem Semesterbeginn am 28. Februar ist man nun im „Mosaik“ zu Hause. Der VHS-Slogan „Platz für Ihre Bildung“ konne in den neuen Räumen erst wirklich zur Geltung. „Durch die Nähe der vier Kursräume zur Geschäftsstelle ist auch der Kontakt zu den Teilnehmern viel besser“, so Meese.