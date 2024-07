Paris, New York Wie es eine Friseurin aus Oberpleis zu den Fashion Weeks geschafft hat

Ein Kinderfoto zeigt Rosanna Romaniello, wie sie ihrem Opa die Haare macht. Auf Klassenfahrten hat sie Mitschülerinnen die Haare geschnitten. Manchmal gab es dafür Ärger. Mit 15 Jahren hat sie an der Tischtennisplatte in der Schule anderen Mitschülern Rastazöpfe geflochten. „Ich wollte schon immer Friseurin werden. Das wurde mir in die Wiege gelegt“, sagt die Friseurmeisterin aus Oberpleis heute. Mit 22 Jahren hat sie sich selbstständig gemacht und leitet den Salone di Bellezza auf der Siegburger Straße in Oberpleis. Damit nicht genug: Von Oberpleis aus geht es für sie nach Paris und New York. Denn die Königswinterin frisiert auch auf den Fashion Weeks der Welt.