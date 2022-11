Kolumne Schauffgepasst : Nicht mal eine Glühwein-Bude

Der einsame Weihnachtsbaum und sonst nichts. Dass es in der Königsiwnterer Altstadt keinen Weihnachtsmarkt gibt, findet GA-Autorin Lydia Schauff enttäuschend. Foto: GA/Lydia Schauff

Königswinter GA-Redakteurin Lydia Schauff schreibt in ihrer Kolumne über alles, was im Siebengebirge so ist. Diesmal Thema: Auf der Suche nach dem Weihnachtsgefühl oder: Wo ist hier der Weihnachtsmarkt?