Offener Brief der Rhein-Sieg-Bürgermeister Nicht nur in Königswinter: Massive Probleme bei Umsetzung der Reform zur Grundsteuer B

Im Kampf beim Umsetzen der Reform ist Königswinter nicht allein. Mittlerweile sind die Zweifel daran so groß, dass sich die Bürgermeister aller Rhein-Sieg-Kommunen, also auch Königswinter und Bad Honnef, in einem Offenen Brief an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst gewendet haben. Die Forderung: „Nehmen Sie diesen verfehlten Gesetzesentwurf zurück.“