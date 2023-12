Kommentar zur Rheinallee in Königswinter Nicht zu tolerieren

Doch das, was sich zum Thema Rheinallee gerade in Königswinter abspielt, wirft die Frage auf nach der politischen Kultur. Oder besser noch: Es wirft die Frage auf, ob die anonym Handelnden überhaupt wissen, was zur politischen Kultur gehört? Die Vorgänge beschreiben eine Verrohung im Umgang, die nicht toleriert werden darf.