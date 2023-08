40 Einsatzkräfte vor Ort Feuerwehr rückt zu nächtlichem Kellerbrand in Königswinter aus

23.08.2023, 07:17 Uhr

Die Feuerwehr war bei einem Kellerbrand in Könisgwinter mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Feuerwehr Königswinter





In Niederdollendorf ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus gekommen. Gegen 2.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter nach eigenen Angaben zu dem Haus in der Straße In der Rheinau alarmiert. Die Bewohner, eine Familie mit zwei Kindern, waren zuvor von einem Rauchmelder geweckt worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die Familie das Haus bereits unverletzt verlassen. Im Keller des Hauses brannte ein Wäschetrockner und umliegende Gegenstände, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie löschte das Feuer und entfernte den Trockner aus dem Keller. Parallel wurde das Haus mithilfe mehrerer Lüfter gelüftet. Gegen 4.30 war der Einsatz beendet. Die Bewohner konnten in der Nacht nicht ins Haus zurückkehren und wurden bei Nachbarn untergebracht. Insgesamt 40 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter sowie der Feuerwehr Bonn waren bei dem Einsatz vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

