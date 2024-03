Probleme beim Bau des Rheinradweges Kampfmittel tauchen bei Bauarbeiten in Niederdollendorf auf

Unerwartete Verzögerung bei den Arbeiten für den Rheinradweg zwischen dem Bonner Stadtgebiet und dem Weidenweg in Niederdollendorf: Weil die Arbeiter im genannten Abschnitt auf Kampfmittel gestoßen sind, mussten die Arbeiten bis auf Weiteres eingestellt werden. Das teilt die Stadt Königswinter am Freitagnachmittag mit. Demnach waren bereits am Dienstag auf der Baustelle Kampfmittel in nicht näher bezeichnetem Umfang und Größe gefunden worden. Um was es sich handelt, ist nicht bekannt.