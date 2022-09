Zugunglück in Niederdollendorf : Identität von verstorbenem Mann weiter ungeklärt

Rauchentwicklung im Triebwerk gemeldet : Defekt an Güterzug legt Bahnstrecke zwischen Bonn und Bad Godesberg lahm Ein technischer Defekt an einem Zug hat am Mittwochmorgen zu Teilausfällen und Verspätungen auf der Bahnstrecke rund um Bad Godesberg geführt. Zuvor war der Feuerwehr eine Rauchentwicklung im Triebwerk des Zuges gemeldet worden.