Vorfall in Königswinter Radfahrer sprüht 72-Jährigem Reizgas ins Gesicht

Die Bonner Polizei sucht nach Zeugen, die am 18. Juli einen Fall von gefährlicher Körperverletzung am Rheinufer in Königswinter-Niederdollendorf beobachtet haben. Gegen 11 Uhr soll ein 72-jähriger Mann mit seinem Hund auf einem Gehweg am Rheinufer unterwegs gewesen sein.