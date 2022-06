350 Jahre Sankt Sebastianus Junggesellen-Bruderschaft Niederdollendorf : Zum Jubiläum ist der ganze Ort auf den Beinen

Niederdollendorf Ganz Großbritannien feiert das 70-jährige Thronjubiläum der Queen - und der Ort Niederdollendorfer steht da in nichts nach. Beim mehrtägigen Fest zu 350 Jahre Sankt Sebastianus Junggesellen-Bruderschaft ist der ganze Ort auf den Beinen.

Festschrift vorgestellt

Bürgermeister Lutz Wagner erinnerte an die Tradition der Bruderschaften, deren Ausrichtung bis heute sozialen Aufgaben im Gemeinwesen gelte. Nach außen hin sichtbar seien die geselligen Veranstaltungen zur Pflege des Brauchtums. „Beides ist wichtig für das Leben der Menschen in einem Gemeinwesen.“ In vielen Bereichen, ob auf gesellschaftlichem, kulturellem oder auf sozial-karitativem Sektor, zeige sich die tiefe Verwurzelung dieser Bruderschaft in der Ortsgemeinschaft. Präses Markus Hoitz: „Die Jungs machen eine Superarbeit.“