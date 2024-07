Radwegeausbau in Niederdollendorf Wie es um die Arbeiten zum Rheinradeweg steht

Niederdollendorf · Seit im März eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe des Oberkasseler Bootshauses gefunden wurde, ruhen die Ausbauarbeiten am Radweg in Niederdollendorf. Die Stadt ist optimistisch, dass es bald weitergehen kann und will sich in dem Zusammenhang auch dem Ärgernis Radfahrer annehmen.

03.07.2024 , 18:00 Uhr

In unmittelbarer Nähe des Oberkasseler Bootshauses wurde im März beim Ausbau des Rheinradweges eine Granate gefunden. Seither ruhen die Bauarbeiten. (Archivfoto) Foto: Hansjürgen Melzer





Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge