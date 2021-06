Feuerwehr stoppt PKW : Zwei Personen stürzen mit Krad auf Ölspur in Niederdollendorf

Zwei Personen stürzen mit Krad auf Ölspur in Niederdollendorf

Zwei Personen sind in Niederdollendorf mit dem Krad gestürzt. Foto: Ralf Klodt

Niederdollendorf In Niederdollendorf sind zwei Personen mit einem Krad gestürzt. Ein vorausfahrender Pkw verlor Öl. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug stoppen.

Am Dienstagabend sind zwei Personen in Niederdollendorf beim Abbiegen in die Straße Grüner Weg auf einer Ölspur ausgerutscht und wurden leicht verletzt. Ein vorausfahrender Pkw verlor die Flüssigkeit.