Jubiläumsjahr Niederdollendorfer Feuerwehr blickt auf ein Rekordjahr

Vor 125 Jahren ist die Freiwillige Feuerwehr Niederdollendorf gegründet worden: Das wird kommendes Wochenende, 15. und 16. Juni, am Feuerwehrhaus in der Hauptstraße gefeiert. Am Samstag wird ab 17 Uhr zu einem Dämmerschoppen eingeladen und am Sonntag stehen zwischen 11 und 18 Uhr Live-Übungen, eine Fahrzeugausstellung und Musik auf dem Programm. „Bei der Veranstaltung freut sich die Löscheinheit über weitere Interessierte an der ehrenamtlichen Arbeit“, heißt es in einer Mitteilug der Freiwilligen Feuerwehr in Königswinter. Denn der Einsatz der freiwilligen Kräfte ist zunehmend gefragt, wie auch die Zahlen der Löschgruppe Niederdollendorf aus dem Vorjahr zeigen.